В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ

Ранее Эстония также обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. Генеральный штаб Сил обороны страны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и провели там 12 минут. Министр иностранных дел вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.