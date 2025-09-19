В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ

Польские власти утверждают, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте в пределах охранной зоны объекта. Платформа находится вне территориальных вод страны, но в её исключительной экономической зоне.
«Вооружённые силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в пограничной службе.
Ранее Эстония также обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. Генеральный штаб Сил обороны страны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и провели там 12 минут. Министр иностранных дел вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.
Узнать больше по теме
МиГ-31: характеристики, вооружение и история создания истребителя
В классификации НАТО российский сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31 обозначается словом Foxhound — «лисья гончая». Это первый боевой самолет четвертого поколения, созданный в Советском Союзе. Рассказываем об основных характеристиках МиГ-31 и его возможностях в воздухе.Читать дальше