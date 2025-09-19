Ричмонд
В Польше заявили о пролетевших над нефтяной платформой истребителях РФ

Пограничная служба Польши обвинила Россию в нарушении зоны безопасности буровой платформы Petrobaltic в Балтийском море.

Польские власти утверждают, что два российских истребителя пролетели на низкой высоте в пределах охранной зоны объекта. Платформа находится вне территориальных вод страны, но в её исключительной экономической зоне.

«Вооружённые силы Польши и другие службы были проинформированы», — отметили в пограничной службе.

Ранее Эстония также обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства. Генеральный штаб Сил обороны страны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и провели там 12 минут. Министр иностранных дел вызвал временного поверенного в делах России для вручения ноты протеста.

