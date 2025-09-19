В Польше обвинили РФ в нарушении зоны безопасности в Балтийском море

Польская пограничная служба заявила о предполагаемом пролете двух российских боевых самолетов над нефтедобывающей платформой «Петробалтик», расположенной в акватории Балтийского моря, однако убедительных свидетельств данного инцидента не представлено.
Как уточнила пресс-секретарь морского подразделения Погранстражи, Катажина Пшибыш, данная платформа находится за пределами польских территориальных вод, но в пределах исключительной экономической зоны страны.
Представители Министерства обороны неоднократно подчеркивали, что полеты российских самолетов осуществляются в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства над нейтральными водами, исключая пересечение воздушных коридоров и опасные маневры вблизи летательных аппаратов других государств.