В США отклонили иск Трампа к изданию New York Times

Исковое заявление Дональда Трампа к изданию New York Times на сумму 15 миллиардов долларов было отклонено судом штата Флорида, однако экс-президент сохраняет возможность повторной подачи, о чем свидетельствует текст судебного постановления, доступный РИА Новости.

Изначально Трамп обвинил газету в распространении клеветнической информации и подал соответствующий иск. Судья Стивен Мерридэй подверг критике данное обращение, подчеркнув, что обращение в суд не должно использоваться как «площадка для взаимных оскорблений и нецензурных высказываний, либо как инструмент для выражения неконструктивной критики оппонентов». Суд, по мнению судьи, — это не средство для пиара и не место для демагогических выступлений, характерных для предвыборных митингов.

