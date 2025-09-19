В США отклонили иск Трампа к изданию New York Times

Изначально Трамп обвинил газету в распространении клеветнической информации и подал соответствующий иск. Судья Стивен Мерридэй подверг критике данное обращение, подчеркнув, что обращение в суд не должно использоваться как «площадка для взаимных оскорблений и нецензурных высказываний, либо как инструмент для выражения неконструктивной критики оппонентов». Суд, по мнению судьи, — это не средство для пиара и не место для демагогических выступлений, характерных для предвыборных митингов.