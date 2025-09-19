Котенок: бойцы РФ прорвались к железнодорожному вокзалу в Красноармейске

Российским бойцам удалось прорваться к железнодорожному вокзалу в Красноармейске, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.
«Наши подразделения продолжают штурм города и продавили противника западнее сквера Соборного (мкр. Горняк), прорвались к ж/д вокзалу», — написал он.
По информации военкора, военнослужащие РФ также двигаются к сторону вокзала по границе высотной застройки в центре Красноармейска.
Котенок сообщил о фактическом рассечении надвое части города к югу от железной дороги, а также о почти полном переходе под контроль российских военных территории южнее трассы Т-0406.
Согласно сведениям военкора, на юго-востоке и западе города ведутся ожесточенные бои.
Ранее в ВСУ пожаловались на засады, устраиваемые бойцами РФ на западе Красноармейска.