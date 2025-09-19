Ричмонд
Котенок: бойцы РФ прорвались к железнодорожному вокзалу в Красноармейске

По информации военкора, территория города к югу от железной дороги фактически рассечена на две части.

Источник: Аргументы и факты

Российским бойцам удалось прорваться к железнодорожному вокзалу в Красноармейске, сообщил в пятницу в своем Telegram-канале военкор Юрий Котенок.

«Наши подразделения продолжают штурм города и продавили противника западнее сквера Соборного (мкр. Горняк), прорвались к ж/д вокзалу», — написал он.

По информации военкора, военнослужащие РФ также двигаются к сторону вокзала по границе высотной застройки в центре Красноармейска.

Котенок сообщил о фактическом рассечении надвое части города к югу от железной дороги, а также о почти полном переходе под контроль российских военных территории южнее трассы Т-0406.

Согласно сведениям военкора, на юго-востоке и западе города ведутся ожесточенные бои.

Ранее в ВСУ пожаловались на засады, устраиваемые бойцами РФ на западе Красноармейска.