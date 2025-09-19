Суд заочно арестовал Леонида Гозмана* по делу о призывах к терроризму

«Суд вынес постановление о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», — заявили представители инстанции. По их словам, постановление начнёт действовать в момент задержания фигуранта или его экстрадиции на территорию России.
Согласно судебным материалам, Гозман* обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к террористической деятельности). Максимальное наказание, предусмотренное данной статьёй, достигает семи лет лишения свободы.
Ранее суд уже приговорил его заочно к 8,5 годам колонии за распространение заведомо ложных сведений о Вооружённых силах РФ, совершённое из мотивов политической ненависти. По данным, которые озвучивались в ходе судебного заседания, основанием для возбуждения нового уголовного дела стали публикации политика в социальных сетях.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.