МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

В ведомстве указали на то, что в числе государств, которые поддержали резолюцию, присутствуют «зачинщики антироссийских акций» в организации и на других международных площадках, а также их сателлиты. При этом поддержка документа, которую вносят с 2023 года, снижается, несмотря на колоссальное давление со стороны западных стран — в этот раз за нее проголосовали 62 государства, что составляет около трети от общего количества членов МАГАТЭ, передает сайт МИД России.