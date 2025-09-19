МИД осудил антироссийскую резолюцию МАГАТЭ по ЗАЭС

Резолюция «Ядерная безопасность, физическая ядерная безопасность и гарантии на Украине», принятая во время 69-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ, носит антироссийский характер и ставит под сомнение территориальную целостность России. Об этом в пятницу, 19 сентября, заявили в Министерстве иностранных дел (МИД) страны.
— Исходим из того, что данная провокационная антироссийская резолюция выходит далеко за рамки Устава МАГАТЭ, а потому является для нас политически и юридически ничтожной, — говорится в сообщении.
В ведомстве указали на то, что в числе государств, которые поддержали резолюцию, присутствуют «зачинщики антироссийских акций» в организации и на других международных площадках, а также их сателлиты. При этом поддержка документа, которую вносят с 2023 года, снижается, несмотря на колоссальное давление со стороны западных стран — в этот раз за нее проголосовали 62 государства, что составляет около трети от общего количества членов МАГАТЭ, передает сайт МИД России.
Ночью 19 сентября МАГАТЭ приняла антироссийскую резолюцию относительно ядерной безопасности на Украине. При этом постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов указал на небольшое количество государств, которые проголосовали за резолюцию, отметив, что «здравый смысл прокладывает путь вперед».