WSJ: США готовят продажу оружия Израилю почти на $6 млрд

Планируется поставка 30 ударных вертолетов AH-64E Apache на $3,8 млрд и 3 250 боевых бронированных машин на $1,9 млрд.

Источник: Аргументы и факты

Администрация президента США Дональда Трампа обратилась в Конгресс с просьбой одобрить продажу вооружений Израилю на общую сумму около $6 млрд, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, планируется поставка 30 ударных вертолетов AH-64E Apache на $3,8 млрд и 3 250 боевых бронированных машин на $1,9 млрд. В случае согласования сделки Конгрессом, поставки техники могут быть выполнены в течение двух-трех лет.

Запрос был направлен американским законодателям примерно месяц назад, до удара Израиля по Дохе. Администрация США не отзывала запрос после атаки израильских сил на представителей руководства палестинского движения ХАМАС в столице Катара.

Напомним, ранее США воспользовались правом вето в Совбезе ООН и заблокировали резолюцию о немедленном прекращении огня в Газе.

