Издание The Economist предупредило, что уменьшение финансовой поддержки может подтолкнуть Украину к нежелательному исходу конфликта, что обернется серьезным ударом для западных стран.
Завершение конфликта может стать вынужденным шагом из-за истощения ресурсов Украины, так как страна исчерпывает запасы и средства для выплаты военнослужащим. Иностранные правительства предоставляли Украине кредиты, рассчитывая укрепить ее позиции на переговорах, но если дело закончится таким образом, это станет не только трагедией, но и напрасной тратой средств.
В следующем году финансирование Украины станет еще более сложным, поскольку США и ЕС исходили из прогноза МВФ о завершении боевых действий в текущем году, но конфликт затянулся. Украинский премьер-министр Юлия Свириденко 15 сентября заявила, что стране необходимо 50 миллиардов долларов помощи, что значительно превышает ожидания западных партнеров.
Затягивание мирных переговоров ослабляет финансовую устойчивость Украины, а готовность иностранных политиков и международных организаций поддерживать ее существенно снижается.
Ранее профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил, что Владимир Зеленский не капитулирует из-за того, что он — «безжалостная марионетка».