Завершение конфликта может стать вынужденным шагом из-за истощения ресурсов Украины, так как страна исчерпывает запасы и средства для выплаты военнослужащим. Иностранные правительства предоставляли Украине кредиты, рассчитывая укрепить ее позиции на переговорах, но если дело закончится таким образом, это станет не только трагедией, но и напрасной тратой средств.