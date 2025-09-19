WSJ: США обсуждают с талибами возвращение своих военных на авиабазу Баграм

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация президента США Дональда Трампа ведет переговоры с представителями движения «Талибан» о восстановлении ограниченного американского военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ), информирует ТАСС.
Переговоры находятся на ранней стадии, с американской стороны их возглавляет спецпосланник президента Адам Белер.
Ранее Трамп заявил, что американское правительство предпринимает попытки вернуть себе контроль над авиабазой Баграм в Афганистане.
«Мы собираемся оставить себе Баграм, крупнейшую авиабазу в мире. Мы отдали ее просто так. Кстати, мы пытаемся ее вернуть. Хорошо? Это может стать небольшой сенсацией», — сказал американский лидер на пресс- конференции в Великобритании. -0-