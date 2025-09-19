Бельгия отвергла использование замороженных активов РФ для кредита Украине

Замороженные российские активы на сумму около $210 млрд, которые Еврокомиссия предложила направить Украине в виде так называемого «репарационного кредита», фактически приравниваются к конфискации и могут быть незаконными, заявил заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем.
По его словам, в этом предложении сохраняется множество неопределенностей и рисков, поэтому к идее ЕК следует относиться скептически.
Ранее председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила задействовать остатки российских активов в размере 210 млрд евро для срочных потребностей Киева, при этом возврат кредита планируется только после выплаты репараций Москвой.
Около 190 млрд евро хранятся в клиринговой палате Euroclear в Брюсселе, что делает Бельгию ключевым участником обсуждения.
Председатель Европейского центрального банка Кристин Лагард подчеркнула необходимость предоставления детальной информации о предложении ЕК, чтобы государства-члены могли оценить последствия, определить ответственность и убедиться в соблюдении международного права и суверенитета евро.