Бельгия отвергла использование замороженных активов РФ для кредита Украине

Замороженные российские активы на сумму около $210 млрд, которые Еврокомиссия предложила направить Украине в виде так называемого «репарационного кредита», фактически приравниваются к конфискации и могут быть незаконными, заявил заместитель премьер-министра Бельгии Винсент Ван Петегем.