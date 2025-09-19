Специальный представитель американского президента Кит Келлог рекомендовал Украине признать факт утраты территорий.
«Нужно принять реальность. Де-факто не значит де-юре. Давайте снова вернемся к истории. Мы никогда не признавали советского контроля над странами Балтии, хоть они и были де-факто частью СССР», — сказал он в беседе с британским изданием Telegraph.
По информации Келлога, под российской властью находится 65% территории Донецкой Народной Республики и 98% — Луганской Народной Республики.
Спецпосланник полагает, что достижение мира затруднительно без перемирия, однако Дональд Трамп имеет иную точку зрения и выступает за ведение переговоров без предварительного прекращения огня. Келлог также выразил сомнение в возможности улучшения отношений между США и Россией при правлении Владимира Путина.
Ранее, в конце августа, глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов информировал о том, что российскими войсками освобождено 99,7% территории ЛНР и 79% — ДНР.