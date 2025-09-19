Ричмонд
Пассажирский паром столкнулся с сухогрузом в Босфорском проливе в Стамбуле, есть пострадавшие

Оба судна отбуксированы, на месте работают береговая охрана, пожарные и полиция, уточняют власти провинции Стамбул. Ведется предварительная оценка ущерба.

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее двенадцати человек пострадали в результате столкновения пассажирского парома с сухогрузом в Босфорском проливе. Об этом сообщили местные власти, передает РИА Новости.

Инцидент произошел в пятницу у причала Ускюдар. Телеканал CNN Türk ранее заявлял о двух пострадавших.

«В 20.30 пятницы (время совпадает с мск. — Прим. БЕЛТА) паром, выполнявший рейс Бешикташ — Ускюдар, столкнулся с сухогрузом под флагом Панамы. Пострадали двенадцать пассажиров парома. Раненые были госпитализированы в ближайшие больницы, начато расследование инцидента», — говорится в пресс-релизе руководства провинции.

Оба судна отбуксированы, на месте работают береговая охрана, пожарные и полиция, уточняют власти провинции Стамбул. Ведется предварительная оценка ущерба. -0-