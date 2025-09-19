Небензя отреагировал на возобновление санкций ООН против Ирана

Небензя уточнил, что речь идёт о неспособности Лондона, Парижа и Берлина реализовать свои обязательства по гарантированию Тегерану экономических выгод от отмены действовавших до 2015 года ограничительных мер, а также об их противозаконном решении перейти к одностороннему санкционному давлению.