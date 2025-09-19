Ричмонд
Небензя отреагировал на возобновление санкций ООН против Ирана

Великобритания, Германия и Франция «хронически» не соблюдали резолюцию Совета безопасности Организации объединённых наций, касающейся ядерной программы Ирана, Такое заявление сделал постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя, текст его речи размещен на интернет-сайте постпредства.

По словам дипломата, эти стран также игнорировали свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

По его словам, несоблюдение же Великобританией, Францией и Германией достигнутых договорённостей в соответствии с резолюцией 2231 и СВПД уже давно стало системным.

Небензя уточнил, что речь идёт о неспособности Лондона, Парижа и Берлина реализовать свои обязательства по гарантированию Тегерану экономических выгод от отмены действовавших до 2015 года ограничительных мер, а также об их противозаконном решении перейти к одностороннему санкционному давлению.

Ранее Совет Безопасности ООН отклонил проект резолюции о непродлении ограничений в отношении Ирана, что привело к возобновлению санкций против этой страны.

Читайте материал по теме: Ульянов о резолюции МАГАТЭ: требования доступа к ЗАЭС необоснованны.

