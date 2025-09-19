Принять и смириться: Спецпосланник Трампа признал реальное положение дел в Донбассе

Келлог отметил, что без прекращения огня добиться мира крайне сложно, а отношения между США и Россией при Владимире Путине вряд ли улучшатся. При этом спецпосланник признал, что ситуация может измениться, но пока необходимо трезво оценивать фактическое положение дел.