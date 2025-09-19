СМИ: страны — члены НАТО не могут позволить себе применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

Как заявили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. В Минобороны РФ сообщили о готовности провести консультации с польской стороной «по данной теме». Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины. -0-