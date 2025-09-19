СМИ: страны — члены НАТО не могут позволить себе применять дорогие ракеты для борьбы с БПЛА

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Страны — члены НАТО не могут позволить себе применять дорогостоящие истребители и ракеты для борьбы с беспилотниками, которые могут залетать в их воздушное пространство. Об этом сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на западных дипломатов, передает ТАСС.
Издание указало, что стоимость нескольких роев беспилотников составляет около $20 тыс., в то время как ракеты для систем ПВО обходятся в $500 тыс., а цена одного истребителя может превышать $100 млн.
При этом, как указало издание, многие чиновники в странах Прибалтики хотят, чтобы альянс усовершенствовал свою ПВО, добавив в нее средства радиоэлектронной борьбы и более дешевые способы сбивать БПЛА.
Утром 10 сентября оперативное командование польской армии заявило об уничтожении нескольких объектов, идентифицированных как БПЛА и нарушивших воздушное пространство Польши. По словам польского премьера Дональда Туска, в ночь с 9 на 10 сентября зафиксировали 19 нарушений воздушного пространства. В связи с инцидентом НАТО по просьбе Польши задействовало статью 4 Североатлантического договора, чтобы начать консультации членов альянса.
Как заявили в российском оборонном ведомстве, ВС РФ в ночь с 9 на 10 сентября нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Ивано-Франковской, Хмельницкой, Житомирской областях, а также в Виннице и Львове. Объекты для поражения на территории Польши не планировались. В Минобороны РФ сообщили о готовности провести консультации с польской стороной «по данной теме». Временный поверенный в делах РФ в Польше Андрей Ордаш заявил, что дроны влетели в Польшу со стороны Украины. -0-