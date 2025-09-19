Do Rzeczy: Польша начала готовиться к участию в конфликте на Украине

Напомним, Радослав Сикорский заявил о введении бесполётной зоны над Украиной, несмотря на отсутствие доказательств причастности России к недавним инцидентам с дронами. Он указал, что такое решение могут принять только после согласования с союзниками по НАТО и ЕС, поскольку Польша не готова действовать в одиночку. Сикорский добавил, что эту идею уже обсуждали год назад, и технически альянс обладает всеми средствами для её реализации.