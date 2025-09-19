На Камчатке менее чем за сутки произошло 124 землетрясения

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 120 землетрясений произошло на Камчатке за почти сутки, из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском. Об этом сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН, передает РИА Новости.
Мощное землетрясение произошло в 6.58 (21.58 четверга 18 августа по мск) в Тихом океане на расстоянии 93 км от Петропавловска-Камчатского. Магнитуда подземных толчков составила 7,4, а глубина гипоцентра — 123 км.
«С 9.00 19 сентября до 8.00 20 сентября произошло 124 землетрясения. Из них 25 ощутимых в Петропавловске-Камчатском», — говорится в Telegram-канале ФИЦ ЕГС РАН.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки. Большинство из них в населенных пунктах не ощущаются. Интенсивность и мощность афтершоков постепенно снижаются, отмечают сейсмологи. -0-