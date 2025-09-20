Ричмонд
Губернатор стал наставником: в Калининграде стартовала программа «Герои 39»

В Западном филиале РАНХиГС в Калининграде состоялась торжественная церемония запуска уникальной программы наставничества для перспективных управленцев региона.

Источник: KaliningradToday

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных лично дал старт проекту «Герои 39», обратившись к собравшимся с приветственной речью.

«Это не просто передача опыта, а поддержка и совместный рост», — подчеркнул глава региона, отмечая высокий уровень доверия между участниками и наставниками.

Программа объединила более 120 ведущих управленцев области, включая самого губернатора, его заместителей, министров регионального правительства, председателя Заксобрания и руководителей ключевых предприятий. Участники первого потока самостоятельно выбирали себе наставников из этого impressive списка.

В рамках церемонии прошли первые рабочие встречи наставников с подопечными, где стороны обсудили ожидания и планы совместной работы. Уже в конце сентября участники приступят к стажировкам в органах власти, на крупных предприятиях и в муниципалитетах региона.

Программа включает три этапа практики продолжительностью до двух месяцев каждый. Этот уникальный формат позволит молодым управленцам получить непосредственный опыт работы в ключевых структурах области и перенять лучшие практики у опытных руководителей.