Сенат США не принял законопроекты о продолжении финансирования работы правительства

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сенат Конгресса США отклонил оба предложенных американскими партиями законопроекта о продолжении финансирования работы федерального правительства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал C-SPAN.
Одобренный ранее Палатой представителей и разработанный представителями Республиканской партии законопроект, позволяющий избежать приостановки работы правительства, получил в Сенате поддержку 48 законодателей, против выступили 44 сенатора. Для одобрения в верхней палате Конгресса законопроект должны были поддержать по меньшей мере 60 сенаторов.
При этом разработанный демократами в Сенате законопроект поддержали 47 законодателей, против высказались 45. Таким образом, Сенату в пятницу, 19 сентября, не удалось принять законопроект, который предотвратил бы возможную приостановку работы правительства 1 октября. Как отмечают американские СМИ, это резко увеличивает вероятность шатдауна (приостановки работы правительства. — Прим. БЕЛТА), поскольку на следующей неделе Конгресс будет на каникулах.
В марте президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.
С 1977 года такое финансирование прерывалось в связи с разногласиями между администрацией и Конгрессом более 20 раз. Самый продолжительный период шатдауна составил 35 дней — с 22 декабря 2018 года по 25 января 2019 года — в первый президентский срок Трампа. -0-