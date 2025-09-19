Сенат США не принял законопроекты о продолжении финансирования работы правительства

В марте президент США Дональд Трамп подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до окончания финансового года, который завершится 30 сентября. Это позволило предотвратить шатдаун, грозивший наступить 15 марта, который обернулся бы остановкой работы ряда правительственных ведомств и программ, временным прекращением выплаты жалования сотням тысяч госслужащих, многие из которых были бы отправлены в неоплачиваемый отпуск.