Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать ракеты и дроны ВС России над Украиной является безрассудным. Об этом высказался главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.
По его мнению, призывы сбивать БПЛА над Украиной втянут страну в конфликт напрямую.
— Вступая таким образом в конфликт, Польша автоматически лишит себя защиты, которая гарантирована статьей 5 Договора о НАТО. Назвать то, что делает Сикорский, безответственностью — слишком мягко, — заявил он в статье.
Человеку, который несет ответственность за свою страну, не следует делать такие заявления, добавил Лисицкий.
Польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность. Таким мнением поделились авторы издания Myśl Polska. В качестве иллюстрации портал привел случай с домом в селе Вырыки, который, как утверждалось, был поврежден российским БПЛА. Позже выяснилось, что причиной разрушений стало падение ракеты, выпущенной из истребителя F-16.