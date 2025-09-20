Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Do Rzeczy: Идея Сикорского сбивать дроны ВС России над Украиной безответственна

Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать ракеты и дроны ВС России над Украиной является безрассудным. Об этом высказался главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

Предложение министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского сбивать ракеты и дроны ВС России над Украиной является безрассудным. Об этом высказался главный редактор издания Do Rzeczy Павел Лисицкий.

По его мнению, призывы сбивать БПЛА над Украиной втянут страну в конфликт напрямую.

— Вступая таким образом в конфликт, Польша автоматически лишит себя защиты, которая гарантирована статьей 5 Договора о НАТО. Назвать то, что делает Сикорский, безответственностью — слишком мягко, — заявил он в статье.

Человеку, который несет ответственность за свою страну, не следует делать такие заявления, добавил Лисицкий.

Польское правительство намеренно убеждает граждан в неизбежности войны с РФ, манипулируя общественным мнением и разжигая враждебность. Таким мнением поделились авторы издания Myśl Polska. В качестве иллюстрации портал привел случай с домом в селе Вырыки, который, как утверждалось, был поврежден российским БПЛА. Позже выяснилось, что причиной разрушений стало падение ракеты, выпущенной из истребителя F-16.

Узнать больше по теме
БПЛА: не только оружие, но и помощник в мирной жизни
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше