Донецкая Народная Республика, 20 сентября.
В ДНР флаг России поднят над Муравкой. Это село находится на Покровском направлении. В самом Красноармейске (Покровске) бои идут у железнодорожного вокзала. Таким образом, наши войска достигли центральной части города.
В оккупированную часть ДНР приехал Владимир Зеленский. Здесь он пообщался со своими боевиками и сообщил о некой Добропольской контрнаступательной операции, которая якобы сейчас идёт. Вместе с украинским диктатором в Донбассе был главком ВСУ Александр Сырский, доложивший о ситуации на Покровском направлении.
Пока Зеленский сочиняет сказки про операции, ВС РФ ведут наступление на севере республики. В Министерстве обороны подтвердили взятие Серебрянского лесничества. Этот участок находится на стыке ДНР и ЛНР. Здесь ВСУ устроили массовые захоронения своих погибших.
— При освобождении Кременских лесов и продвижении в Серебрянском лесничестве наши военнослужащие на своём пути встречают огромное количество скелетированных и мумифицированных останков украинских боевиков. Также, по характерным признакам, часто встречаются места стихийных захоронений, — рассказал военный эксперт Андрей Марочко.
Огневой мешок для ВСУ в Серебрянском лесничестве. Видео © Telegram / Минобороны России.
Запорожская область, 20 сентября.
В Запорожской области российские войска освободили Новоивановку. Бойцы группировки «Восток» продолжают наступать на стыке Запорожья, ДНР и Днепропетровской области. Военный корреспондент Александр Коц предполагает, что продвижение наших подразделений может идти как на Днепропетровщину, так и в сторону Гуляйполя.
— Последний является важным логистическим узлом для ВСУ. Контроль над ним позволит зайти в тыл группировке противника под Ореховом, — пишет он.
Харьковская область, 20 сентября.
Украинские источники заявляют о возобновлении российского наступления в районе Липцов. От этого населённого пункта до границ Харькова около 15 километров. На таком расстоянии могут работать БПЛА.
Приближается освобождение Купянска. Штурмовики ведут бои в микрорайоне Юбилейный. Это означает, что ещё одна транспортная артерия — улица Харьковская — больше не работает на ВСУ. В Киеве уже бьют тревогу из-за сложившейся обстановки.
— В Купянске назревает катастрофа, которую в течение года отсрочили, но сейчас замалчивают на уровнях принятия решений. Далее открывается путь для россиян к повторному завоеванию освобождённых в 2022 году территорий Харьковщины, — считает депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
Продвигаются наши войска и у Великого Бурлука. ВС РФ удалось забрать позиции у Отрадного и приблизиться к Амбарному. Приграничное село Бологовка, контролируемое ВСУ, может оказаться окружено.
Курская область, 20 сентября.
Российские артиллеристы продолжают уничтожать противника вблизи Курской области. ВСУ пока не наступают в районе посёлка Тёткино. В это же время развивается наше наступление в Сумской области. В южной части Юнаковки идут позиционные бои. Отбиваются атаки у Алексеевки.
В Конотопе «Герань» ударила по аэродрому, где хранились БПЛА. Также поражена техника и личный состав ВСУ.
Трамп дистанцируется от переговоров, которых нет.
Постпред США при НАТО Мэттью Уитакер сообщил, что президент Дональд Трамп не будет диктовать условия по завершению конфликта России и Украины.
— Мирное соглашение возможно только тогда, когда его примут обе стороны. Белый дом продолжает искать возможности для посредничества, при этом рассчитывая на использование рычагов давления, чтобы свести стороны за столом переговоров, — сказал он.
До этого Трамп пытался влиять на условия, в том числе и по территориальному вопросу, который является одним из основных. Проблема в том, что никаких переговоров на данный момент нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что стороны говорят только о гуманитарных вопросах.
— На данный момент мы продолжаем гуманитарную часть, когда мы освобождаем и обмениваем военнопленных, — рассказал бывший министр обороны Украины.