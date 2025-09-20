Новости СВО. Армия России выбила ВСУ из Муравки и Новоивановки, началось наше наступление на Харьков, Трамп больше не выдвигает условия по мирному соглашению, 20 сентября

До этого Трамп пытался влиять на условия, в том числе и по территориальному вопросу, который является одним из основных. Проблема в том, что никаких переговоров на данный момент нет. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров утверждает, что стороны говорят только о гуманитарных вопросах.