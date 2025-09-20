Ричмонд
Трамп объявил о начале сделки по TikTok, США получат контроль над соцсетью

Трамп сообщил, что достигнутые соглашения предусматривают передачу контроля над TikTok властям США.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс реализации соглашения по TikTok начат и что в результате сделки американские структуры получат контроль над соцсетью.

По словам главы Белого дома, достигнутые договорённости предполагают передачу контроля над TikTok в руки США. Он отметил, что эта инициатива якобы направлена на «обеспечение национальной безопасности» и защиты данных американских пользователей.

Накануне Трамп заявил о готовности сотрудничать с КНР ради «поддержания мира на планете».

