Трамп объявил о начале сделки по TikTok, США получат контроль над соцсетью

Президент США Дональд Трамп заявил, что процесс реализации соглашения по TikTok начат и что в результате сделки американские структуры получат контроль над соцсетью.
По словам главы Белого дома, достигнутые договорённости предполагают передачу контроля над TikTok в руки США. Он отметил, что эта инициатива якобы направлена на «обеспечение национальной безопасности» и защиты данных американских пользователей.
Накануне Трамп заявил о готовности сотрудничать с КНР ради «поддержания мира на планете».
