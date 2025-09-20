Сирия в ближайшие дни может заключить соглашение по безопасности с соседней страной

Власти Сирии в ближайшие дни могут подписать соглашение по безопасности с Израилем. Однако оно не равнозначно нормализации отношений между Дамаском и Тель-Авивом, сообщил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа.
«Аш-Шараа заявил, что Сирия очень близка к достижению соглашения с Израилем при посредничестве США, в ближайшие дни может быть подписан документ», — пишет турецкое государственное агентство Anadolu.
Аш-Шараа уточнил, что документ будет сход с соглашением 1974 года, но это не «станет нормализацией отношении или присоединением Сирии к Авраамским соглашениям».
Президент переходного периода добавил, что Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности. Однако вопрос нормализации отношений с Тель-Авивом на данном этапе не стоит на повестке дня, заключил аш-Шараа.
Сирийский лидер также заявил, что Дамаск не доверяет израильским властям, но воевать с ними не желает.
