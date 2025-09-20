Два самолета не смогли улететь из Гамбурга из-за дефицита поставок топлива

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По меньшей мере два рейса не смогли отправиться из аэропорта Гамбурга на Майорку из-за нехватки топлива. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на газету Bild.
«Точно известно, что только на сегодняшний день два самолета авиакомпании Marabu на Майорку были отменены из-за дефицита поставок керосина. На текущий момент мы не располагаем большей информацией», — приводит газета Bild слова представителя воздушной гавани.
Газета отметила, что в пятницу ситуация в аэропорту Гамбурга остается в целом стабильной, однако некоторые авиакомпании в качестве меры предосторожности прибегли к дополнительным посадкам для дозаправки.
По информации Bild, нехватка топлива была вызвана его дефицитом на нефтеперерабатывающем заводе, расположенном в федеральной земле ФРГ Шлезвиг-Гольштейн. Однако, как сообщает издание, поставки в аэропорт уже возобновились. -0-