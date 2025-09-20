Guardian: отношения Харрис и Байдена во время выборов были напряженными

Бывший вице-президент США Камала Харрис расказала в своей новой книге «107 дней», что ее отношения с экс-президентом Джо Байденом были напряженными на момент президентских выборов в 2024 году. Об этом пишет издание Guardian.
В книге Харрис приводит разговор, в котором Байден сообщил ей, что его брат слышал о её критических высказываниях в его адрес. Хотя он сам не был склонен верить этим словам, Байден считал нужным предупредить Харрис. По её словам, в том же телефонном разговоре он вновь заговорил о себе и своих дебатах с Дональдом Трампом, что вызвало у неё раздражение: политик уверяла, что Байден пытался «переписать историю своих неудачных выступлений».
По версии Guardian, книга раскрывает глубину разногласий между Харрис и Байденом. Так, в одном из фрагментов она отмечает, что после решения Верховного суда США в 2022 году по делу «Роу против Уэйда», отменившего право на аборт, Байдену было сложно высказываться о репродуктивных правах так, чтобы это соответствовало масштабу момента.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп отменил государственную защиту, предоставленную Камале Харрис, несмотря на указ Джо Байдена, который продлевал ее до лета 2026 года.