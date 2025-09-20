Guardian: отношения Харрис и Байдена во время выборов были напряженными

В книге Харрис приводит разговор, в котором Байден сообщил ей, что его брат слышал о её критических высказываниях в его адрес. Хотя он сам не был склонен верить этим словам, Байден считал нужным предупредить Харрис. По её словам, в том же телефонном разговоре он вновь заговорил о себе и своих дебатах с Дональдом Трампом, что вызвало у неё раздражение: политик уверяла, что Байден пытался «переписать историю своих неудачных выступлений».