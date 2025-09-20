Трамп высказался о возможном шатдауне в США

Американский президент Дональд Трамп допускает шатдаун правительства США после того, как сенат отклонил проект закона о финансировании.
Несмотря на это, Трамп пообещал, что его администрация продолжит переговоры с сенаторами от Демократической партии, чтобы этого избежать.
«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — заявил лидер США.
Отметим, что в пятницу, 19 сентября, сенат США отклонил проект закона о временном бюджете, который предусматривал финансирование федеральных ведомств до 21 ноября. Против документа проголосовали 48 сенаторов, за — только 44.
В США новый финансовый год стартует уже 1 октября. Если конгресс не утвердит хотя бы краткосрочное финансирование, то федеральные ведомства могут приостановить работу на неопределенный срок.
