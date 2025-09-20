В окрестностях турецкого туристического курорта Анталья вспыхнул лесной пожар

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лесной пожар вспыхнул в ночь на субботу в районе Кунду в окрестностях Антальи, где расположены популярные среди туристов гостиницы. Об этом сообщает портал Antalya Hakkinda, передает РИА Новости.
«После Аланьи лесной пожар вспыхнул между районами Кунду и Белек. Причина пожара пока не ясна», — говорится в публикации.
На место прибыли пожарные, которые уже ликвидируют пожар, однако есть высокий риск быстрого распространения огня из-за сильного ветра.
Лесной пожар вспыхнул в районе Алиэфенди возле курорта Аланья в ночь на пятницу. Местные власти в пятницу объявили об эвакуации жителей 150 домов в окрестностях Аланьи, где огнем охвачены пять районов.
По данным генерального управления лесного хозяйства, лесные пожары разгорелись также в провинциях Мугла и Айдын. В общей сложности в тушении пожаров задействованы 14 самолетов, 20 вертолетов и более 800 человек. -0-