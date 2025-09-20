Ричмонд
Трамп заявил, что не осуждает уставших от конфликта украинцев

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил 19 сентября, что не осуждает украинцев, которые устали от конфликта в стране.

Источник: Reuters

«Я их не осуждаю», — сказал он, отвечая в Белом доме на реплику журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения. Американский лидер добавил, что конфликт «не должен был начинаться». «Этой войны не было бы, если бы президентом был я», — подчеркнул Трамп.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше