Трамп заявил, что не осуждает уставших от конфликта украинцев

«Я их не осуждаю», — сказал он, отвечая в Белом доме на реплику журналиста о том, что многие украинцы устали от конфликта и не желают его продолжения. Американский лидер добавил, что конфликт «не должен был начинаться». «Этой войны не было бы, если бы президентом был я», — подчеркнул Трамп.