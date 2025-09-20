Трамп признался, что США зарабатывают деньги на украинском конфликте

По его словам, его правительство «не тратит никаких денег» на конфликт, его «финансирует НАТО».
«Мы зарабатываем деньги на конфликте (на Украине — ред.), так как они покупают наше оборудование», — заявил Трамп журналистам.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщало, что администрация президента США Дональда Трампа одобрила первый пакет военной помощи Киеву, профинансированный союзниками США по НАТО. Позднее представитель НАТО на Украине Патрик Тернер заявил, что первые партии военной помощи от США для Киева, выделенные за счет стран НАТО в рамках программы приоритетных потребностей PURL, уже доставляются на Украину.
В начале августа украинский министр обороны Денис Шмыгаль заявил, что США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины через инициативу PURL, предусматривающую быстрые поставки вооружения через добровольческие взносы стран альянса.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.