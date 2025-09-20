Ричмонд
+30°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии

Президент США Дональд Трамп прокомментировал ситуацию с истребителями МиГ-31, которые якобы нарушили воздушное пространство Эстонии, после чего Россию обвинили во вторжении. Он не исключил появления «больших проблем».

Источник: Life.ru

«Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы. Они проинформируют меня об этом», — отметил Трамп.

При этом американский президент не уточнил, о каких именно последствиях идёт речь и для какой страны. Официальную позицию США он также не озвучил.

Напомним, Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также указал, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше