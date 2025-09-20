Трамп заявил о больших проблемах из-за истребителей России в Эстонии

«Мне не нравится, когда так происходит. Могут быть большие проблемы. Они проинформируют меня об этом», — отметил Трамп.
При этом американский президент не уточнил, о каких именно последствиях идёт речь и для какой страны. Официальную позицию США он также не озвучил.
Напомним, Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны заявил, что самолёты «без разрешения» проникли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также указал, что Россия якобы нарушила воздушное пространство Эстонии.