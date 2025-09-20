Ричмонд
США хотят вернуться на военную базу в Афганистане

Соединенные Штаты Америки обсуждают с властями Афганистана возвращение авиабазы Баграм.

Соединенные Штаты Америки обсуждают с властями Афганистана возвращение авиабазы Баграм. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

«Посмотрим, что будет с Баграмом, мы ведём переговоры с Афганистаном», — сказал Трамп журналистам в пятницу.

Как пишет газета The Wall Street Journal, США хотят использовать афганскую базу Баграм для проведения антитеррористических операций. По данным издания, переговоры о возвращении американцев на авиабазу сейчас находятся на ранней стадии.

Отметим, что авиабаза находится в провинции Парван в 47 километрах от столицы страны — Кабула. ВВС США находились на базе с 2006 по 2021 год, после чего она перешла под контроль министерства обороны Афганистана.

Ранее Трамп высказался о возможном шатдауне в США.

