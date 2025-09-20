Аш-Шараа заявил, что Сирия и Израиль заключат соглашение по безопасности в ближайшие дни

Документ призван заменить соглашение о разъединении войск между странами 1974 года, утративший актуальность после установления новой власти в Сирии и оккупации Израилем буферной зоны на сирийской стороне границы между странами. Согласно изданию, Сирия пока не отреагировала на предложение, сделанное несколько недель назад. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава МИД Сирии Асад аль-Шайбани планируют обсудить его в среду 24 августа в Лондоне вместе с посланником США Томом Барраком, который выступит посредником. Источник сообщил порталу, что центральный принцип предложения Израиля состоит в сохранении воздушного коридора в Иран через Сирию, что может позволить потенциальное нанесение Израилем ударов по Ирану в будущем. -0-