Аш-Шараа заявил, что Сирия и Израиль заключат соглашение по безопасности в ближайшие дни

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сирия может в ближайшие дни подписать соглашение по безопасности с Израилем, но это не равнозначно нормализации отношений с Тель-Авивом, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа. Об этом передает РИА Новости.
«Аш-Шараа заявил, что Сирия очень близка к достижению соглашения с Израилем при посредничестве США, в ближайшие дни может быть подписан документ. По его словам, документ будет схож с соглашением 1974 года, но это никоим образом не является нормализацией отношений или присоединением Сирии к Авраамским соглашениям», — сообщило Агентство Анадолу.
Ранее аш-Шараа заявил, что Сирия готова обсуждать с Израилем новые договоренности в случае достижения соглашения по безопасности. Сирийский лидер при этом отметил, что вопрос нормализации отношений с Израилем на данном этапе не стоит на повестке дня.
По словам сирийского лидера, Дамаск не доверяет Тель-Авиву, но воевать с Израилем не желает. «При этом аш-Шараа отметил, что другого шанса заключить соглашение с Израилем не будет, а станет ли Тель-Авив его придерживаться — другой вопрос», — отмечает агентство.
Израиль представил Сирии подробное предложение по новому соглашению о безопасности, оно основано на израильско-египетском мирном соглашении 1979 года, сообщал ранее портал Axios со ссылкой на источники.
Документ призван заменить соглашение о разъединении войск между странами 1974 года, утративший актуальность после установления новой власти в Сирии и оккупации Израилем буферной зоны на сирийской стороне границы между странами. Согласно изданию, Сирия пока не отреагировала на предложение, сделанное несколько недель назад. Министр стратегического планирования Израиля Рон Дермер и глава МИД Сирии Асад аль-Шайбани планируют обсудить его в среду 24 августа в Лондоне вместе с посланником США Томом Барраком, который выступит посредником. Источник сообщил порталу, что центральный принцип предложения Израиля состоит в сохранении воздушного коридора в Иран через Сирию, что может позволить потенциальное нанесение Израилем ударов по Ирану в будущем. -0-