Трамп заявил о готовности Китая содействовать урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай настроен на урегулирование украинского конфликта и готов сотрудничать с Вашингтоном для достижения этой цели. Отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, американский лидер выразил уверенность, что председатель КНР Си Цзиньпин хочет прекращения кризиса.

Источник: Life.ru

«Я считаю, он хотел бы его завершения. Я думаю, [Си Цзиньпин] будет работать с нами, чтобы помочь в этом», — сказал хозяин Белого дома.

Ранее на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США вновь выразил сожаление о том, что разрешение украинского конфликта оказалось гораздо более сложной задачей, чем он изначально предполагал. Трамп также отметил, что российский лидер его «подвёл». При этом американский лидер подчеркнул, что время для убеждения своего российского коллеги в необходимости объявления о прекращении огня ещё не настало. Комментируя эмоциональные высказывания американского политика, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл их вполне объяснимыми.

