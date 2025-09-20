Трамп заявил о готовности Китая содействовать урегулированию на Украине

Ранее на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером президент США вновь выразил сожаление о том, что разрешение украинского конфликта оказалось гораздо более сложной задачей, чем он изначально предполагал. Трамп также отметил, что российский лидер его «подвёл». При этом американский лидер подчеркнул, что время для убеждения своего российского коллеги в необходимости объявления о прекращении огня ещё не настало. Комментируя эмоциональные высказывания американского политика, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков счёл их вполне объяснимыми.