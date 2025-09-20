В МИД РФ заявили об исчерпании санкционной политики ЕС

«Она (санкционная политика. — Ред.) давно себя исчерпывает, и то, что предлагается в 19-м пакете, лишний раз это демонстрирует. По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается всё меньше вариантов, что можно сделать», — сказал он.