В МИД РФ заявили об исчерпании санкционной политики ЕС

Предложения Еврокомиссии (ЕК) по 19-му пакету санкций вновь продемонстрировали, что санкционная политика Евросоюза (ЕС) «давно себя исчерпала» и не дает ожидаемых Брюсселем результатов, заявил «Известиям» директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

Источник: РИА "Новости"

«Она (санкционная политика. — Ред.) давно себя исчерпывает, и то, что предлагается в 19-м пакете, лишний раз это демонстрирует. По содержанию каждого пакета санкций видно, что на руках остается всё меньше вариантов, что можно сделать», — сказал он.

По его словам, Евросоюзу остается лишь «в сотый раз» заявлять, что «санкции работают», одновременно «прыгая в болото зависимости от значительно более дорогих американских энергоресурсов» и обещая «перекрыть газовый кран» из России.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК предложит включить в 19-й пакет санкций ускоренный отказ от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ), запрет на платежи «Роснефти» и «Газпром нефти», ограничения против банков.

