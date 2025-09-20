Венесуэла призвала СБ ООН потребовать от США прекратить действия в Карибском море

В течение многих лет Венесуэла подвергается преследованию и незаконным односторонним принудительным мерам со стороны США, отметил дипломат. Он указал, что «сегодня эскалация агрессии становится особенно опасной в связи с развертыванием в Карибском бассейне военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил США, включая атомную подводную лодку», — указал Яньес. Он подчеркнул, что «данные действия являются грубым нарушением Устава ООН, серьезно угрожают стабильности в Западном полушарии и ставят под угрозу права человека венесуэльского народа и народов всего региона».