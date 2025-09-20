Венесуэла призвала СБ ООН потребовать от США прекратить действия в Карибском море

20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Венесуэла обратилась к Совету Безопасности ООН с призывом потребовать от США прекратить военные действия в Карибском море. Об этом сообщил в своем Telegram-канале министр иностранных дел Боливарианской Республики Иван Хиль Пинто со ссылкой на выступление постоянного представителя Венесуэлы при ООН в Женеве Александра Яньеса, передает ТАСС.
«Согласно американским официальным данным, США в Карибском бассейне совершают бомбардировки малых судов с помощью ракет, что является нарушением всех существующих прав стран и людей. Поэтому мы призываем Совет Безопасности ООН осудить силовую политику, которая ставит под угрозу международный мир и безопасность, и потребовать от правительства Соединенных Штатов положить конец этим действиям», — заявил Яньес.
В течение многих лет Венесуэла подвергается преследованию и незаконным односторонним принудительным мерам со стороны США, отметил дипломат. Он указал, что «сегодня эскалация агрессии становится особенно опасной в связи с развертыванием в Карибском бассейне военно-морских, военно-воздушных и сухопутных сил США, включая атомную подводную лодку», — указал Яньес. Он подчеркнул, что «данные действия являются грубым нарушением Устава ООН, серьезно угрожают стабильности в Западном полушарии и ставят под угрозу права человека венесуэльского народа и народов всего региона».
19 августа три эсминца американских ВМС были направлены в южную часть Карибского бассейна к берегам Венесуэлы «для проведения операций по борьбе с наркокартелями». Кроме того, сообщалось о переброске США в регион атомной подлодки, ракетного крейсера, десантных кораблей и 4,5 тыс. военнослужащих. -0-