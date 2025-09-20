Ричмонд
Трамп: США ведут переговоры с Талибаном* о возвращении на базу Баграм

Администрация президента США Дональда Трампа ведёт переговоры с «Талибаном»* о возможном возобновлении ограниченного военного присутствия на авиабазе Баграм в Афганистане. Об этом рассказал сам американский лидер.

Источник: Life.ru

«Посмотрим, что будет с Баграмом. Мы ведём переговоры с Афганистаном. Её [базу] нельзя было оставлять», — сказал Трамп во время общения с журналистами в Белом доме.

По информации источников издания Wall Street Journal, речь идёт о создании плацдарма для контртеррористических операций с размещением пилотируемых самолётов и беспилотников. Переговоры, которые возглавляет специальный посланник по вопросам заложников Адам Бёлер, также включают обсуждение обмена заключёнными, экономических договорённостей и вопросов безопасности.

Американский чиновник, пожелавший остаться анонимным, подчеркнул, что обсуждения находятся на ранней стадии и не гарантируют достижения соглашения.

Ранее секретарь Совбеза России Сергей Шойгу заявил, что государства Запада разрабатывают планы по дестабилизации обстановки в Афганистане через радикальные формирования, находящиеся в оппозиции к власти талибов*. По его словам, эти усилия могут затронуть и соседние регионы, включая границы России, Ирана и КНР.

* Деятельность движения запрещена в соответствии с решением ООН.

