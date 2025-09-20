Минобороны опровергло нарушение границ Эстонии российскими истребителями

Минобороны РФ сообщило, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 не нарушили воздушное пространство Эстонии. Самолеты в тот день совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и не отклонялись от курса, утверждают в ведомстве.