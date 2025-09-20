Ричмонд
Минобороны опровергло нарушение границ Эстонии российскими истребителями

Минобороны РФ сообщило, что 19 сентября российские истребители МиГ-31 не нарушили воздушное пространство Эстонии. Самолеты в тот день совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область и не отклонялись от курса, утверждают в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Полет проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства», — заявили в Минобороны. Это подтверждается «средствами объективного контроля», утверждают там. «Маршрут полета самолетов пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло», — сообщила пресс-служба ведомства.

Власти Эстонии утверждают, что накануне утром три МиГ-31 нарушили границы и «вторглись в воздушное пространство» страны. Глава евродипломатии Кая Каллас назвала произошедшее «чрезвычайно опасной провокацией» и попыткой «испытать решимость Запада». Эстония намерена задействовать четвертую статью устава Североатлантического альянса о консультации с союзниками.

