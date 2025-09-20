Трамп признал, что США зарабатывают на поставках оружия Украине

Американский президент Дональд Трамп признал, что его страна получает прибыль от поставок оружия на Украину. Хотя он лично против этого.
При этом Трамп уточнил, что «Штаты не тратят деньги на эту войну, ее финансирует НАТО, которое покупает оружие у США».
«Я не хочу зарабатывать за счет этой войны, но, по сути, мы зарабатываем на этой войне, потому что покупается наше оружие. Все финансируют страны НАТО, они платят за ракеты, за танки. Сначала все поступает к НАТО, а потом НАТО делает с этим все, что хочет», — заявил Трамп на встрече с журналистами в Белом доме. ".
Ранее Трамп заявил, что США хотят вернуться на авиабазу в Афганистане.
