Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии

В ближайшее время пройдет официальный брифинг по данному инциденту.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство сообщениями о возможных нарушениях воздушного пространства Эстонии российскими военными самолётами.

«Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — заявил он журналистам.

Глава Белого дома отметил, что в ближайшее время пройдет официальный брифинг по данному инциденту.

Ранее в МИД Эстонии был вызван временно поверенный в делах России для получения официальной ноты протеста. Причиной послужило заявление эстонской стороны о том, что российские истребители якобы МиГ-31 «вторглись» в воздушное пространство Эстонии.

