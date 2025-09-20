Трамп прокомментировал инцидент с якобы российскими самолетами в Эстонии

Президент США Дональд Трамп выразил недовольство сообщениями о возможных нарушениях воздушного пространства Эстонии российскими военными самолётами.
«Мне не нравится, когда такое происходит, это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже», — заявил он журналистам.
Глава Белого дома отметил, что в ближайшее время пройдет официальный брифинг по данному инциденту.
