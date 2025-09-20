Ричмонд
+31°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что США против его воли зарабатывают на украинском конфликте

Президент США Дональд Трамп рассказал, что его правительство получает прибыль от поставок оружия на Украину. Об этом он сообщил во время разговора с журналистами в Овальном кабинете.

Источник: Life.ru

По его словам, он не желает, чтобы это происходило.

«Мы не тратим деньги на эту войну. Войну финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать на этой войне, но мы фактически зарабатываем», — отметил Трамп.

Глава Белого дома также добавил, что «это очень печальная война, которая никогда не должна была случиться».

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах финансировать производство оружия на Украине за счёт его продажи. По его мнению, такой экспорт позволит Украине увеличить производство дронов и «иметь финансы».

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше