По его словам, он не желает, чтобы это происходило.
«Мы не тратим деньги на эту войну. Войну финансирует НАТО, они покупают нашу технику. На самом деле, я не хочу зарабатывать на этой войне, но мы фактически зарабатываем», — отметил Трамп.
Глава Белого дома также добавил, что «это очень печальная война, которая никогда не должна была случиться».
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о планах финансировать производство оружия на Украине за счёт его продажи. По его мнению, такой экспорт позволит Украине увеличить производство дронов и «иметь финансы».