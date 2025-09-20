Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что не может винить граждан Украины за то, что большинство из них не поддерживают продолжение конфликта с Россией.
— Я их не виню, — сказал он журналистам, отвечая на вопрос об опросе Gallup, показавшим, что только менее 25 процентов украинцев настроены на продолжение конфликта с РФ, передает РИА Новости.
Дональд Трамп старается добиться наступления мира между Россией и Украиной, поэтому его эмоциональность по отношению к данной теме вполне объяснима. Об этом 19 сентября заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя слова главы Белого дома о том, что коллега из России Владимир Путин «подвел его».
По данным СМИ, администрация президента США в то же время одобрила первый пакет военной помощи Украине, оплаченный союзниками в Европе. Так, Вашингтон возобновляет отправку оружия Киеву в рамках нового финансового соглашения.
Трамп в ответ на вопрос журналиста заявил об очень серьезных проблемах у Украины. Он признался в любви ее народу, а также снова подчеркнул, что военное противостояние между Москвой и Киевом «никогда не должно было произойти».