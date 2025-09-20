Ричмонд
Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении границ истребителями

Министерство обороны России официально опровергло заявление Эстонии, что российские истребители находились на чужой территории, нарушив государственную границу. В ведомстве пояснили, что самолёты совершали плановый полёт.

«Три российских истребителя МиГ-31 совершили плановый перелёт из Карелии на аэродром в Калининградскую область. Полёт проходил в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства не нарушая границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля», — говорится в заявлении Минобороны.

В ведомстве пояснили, что самолёты не отклонялись от воздушной трассы и границы Эстонии не нарушали. Самолёты двигались по маршруту над акваторией Балтийского моря. При этом расстояние до острова Вайндло составляло более трёх километров, уточнили в Минобороны.

Эстония обвинила российские истребители МиГ-31 в нарушении своего воздушного пространства утром 19 сентября. Генеральный штаб Сил обороны сообщил, что самолёты «без разрешения» зашли в страну и находились там 12 минут. Позже НАТО также заявил, что Россия нарушила воздушное пространство Эстонии.

