Минобороны России опровергло заявление Эстонии о нарушении границ истребителями

В ведомстве пояснили, что самолёты не отклонялись от воздушной трассы и границы Эстонии не нарушали. Самолёты двигались по маршруту над акваторией Балтийского моря. При этом расстояние до острова Вайндло составляло более трёх километров, уточнили в Минобороны.