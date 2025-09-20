Ричмонд
В Минобороны опровергли нарушение границ истребителями МиГ-31

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область.

Три российских истребителя МиГ-31 в пятницу, 19 сентября, выполнили плановый перелет из Карелии в Калининградскую область. Он прошел в соответствии с международными правилами и без нарушения границ иностранных государств, сообщили в министерстве обороны России.

«Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Там отметили, что маршрут полета истребителей пролегал над нейтральными водами Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло.

Ранее министерство иностранных дел Эстонии сообщило, что вызвало временного поверенного в делах России, чтобы вручить ноту протеста. В Таллине заявили, что российские истребители МиГ-31 якобы нарушили воздушное пространство Эстонии.

Позднее ЕС и НАТО также обвинили Россию в нарушении воздушного пространства Эстонии.

