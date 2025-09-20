Трамп допустил шатдаун после провала голосования о бюджете в Сенате США

«Мы продолжим переговоры с демократами, но я думаю, что это может привести к тому, что страна на какое-то время будет закрытой», — заявил хозяин Белого дома.
В пятницу, 19 сентября, Сенат США провалил голосование по проекту бюджета, который должен был продлить финансирование до 21 ноября. За документ проголосовали 44 сенатора, против — 48. Новый финансовый год в стране начинается 1 октября, и без краткосрочного бюджета федеральные структуры могут остановить работу на неопределённый срок.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп призвал республиканцев поддержать продление финансирования, чтобы избежать шатдауна. Он обвинил демократов в том, что те намеренно толкают страну к кризису. В своей соцсети Truth Social президент США подчеркнул, что республиканцы хотят работы правительства, а демократы — его остановки.