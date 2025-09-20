Минобороны России ответило на обвинения Эстонии в нарушении границы МиГ-31

Российские истребители Миг-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло. Об этом в субботу, 20 сентября, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
Три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу, 19 сентября, уточнили в ведомстве.
— Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали. Маршрут полета истребителей пролегал над нейтральными водами акватории Балтийского моря на расстоянии более трех километров от острова Вайндло, — сказано в Telegram-канале Минобороны.
19 сентября МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31, сообщил глава балтийского ведомства Маркус Цахкна.
По его словам, военные самолеты без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут. Он подчеркнул, что это уже пятый подобный случай за 2025 год.