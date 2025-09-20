МВД опровергло данные о прекращении полученного по рождению гражданства

«В связи с публикациями в СМИ о якобы имевших место случаях прекращения гражданства Российской Федерации у лиц, приобретших его по рождению, Миграционная служба МВД России сообщает: прекратить российское гражданство, полученное по рождению, невозможно. Исключение — выход из гражданства на основании волеизъявления гражданина», — говорится в сообщении.
Гражданство Российской Федерации могут прекратить только у тех, кто получил его после принятия в гражданство, а также у некоторых категорий лиц, которые приобрели его в порядке признания.
Ранее в Амурской области 30-летнего мигранта лишили российского гражданства после инцидента, в котором он откусил ухо сопернику во время драки. Мужчина приехал в город Свободный и собрал вокруг себя группу мигрантов. Они вымогали деньги у местных жителей и занимались «крышеванием» бизнеса.