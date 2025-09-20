Ричмонд
Узбекистан предостерег граждан от поездок на Украину из-за дела о рабстве

Узбекский МИД направил ноты в адрес внешнеполитического ведомства и офиса генпрокурора Украины после сообщений об удерживаемых в рабстве гражданах Узбекистана в Киевской области.

Источник: Sarvar Samigov/CC0

Узбекский МИД направил ноты в адрес внешнеполитического ведомства и офиса генпрокурора Украины после сообщений об удерживаемых в рабстве гражданах Узбекистана в Киевской области. Об этом сообщил пресс-секретарь дипведомства Ахрор Бурханов.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По словам Бурханова, освобожденные граждане Узбекистана находятся в тяжелом состоянии и госпитализированы в одну из местных больниц Киевской области.

«Посольством взята под полный контроль ситуация с нашими гражданами, принимаются все необходимые меры по их возвращению в Узбекистан», — заверили в МИДе.

Ведомство также предостерегло граждан республики от поездок на Украину в связи с зафиксированными случаями, которые «представлять опасность для жизни».

Вечером 19 сентября прокуратура Киевской области сообщила о задержании четырех человек: двух граждан Китая, гражданина Узбекистана и гражданки Украины.

Их обвинили в обмане и вербовке 13 граждан Узбекистана, которых впоследствии удерживали в нечеловеческих условиях для трудовой эксплуатации. По версии следствия, людям, в частности, ограничивали посещение уборной, которое разрешалось только по графику, а за нарушение правил их штрафовали.

Подозреваемым инкриминируют торговлю людьми или иную незаконную сделку в отношении человека — ч. 2 ст. 149 Уголовного кодекса Украины. Всем задержанным предъявлены обвинения.