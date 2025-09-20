Узбекистан предостерег граждан от поездок на Украину из-за дела о рабстве

Их обвинили в обмане и вербовке 13 граждан Узбекистана, которых впоследствии удерживали в нечеловеческих условиях для трудовой эксплуатации. По версии следствия, людям, в частности, ограничивали посещение уборной, которое разрешалось только по графику, а за нарушение правил их штрафовали.