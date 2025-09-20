В Финляндии ужаснулись от безработицы из-за санкций против РФ

Ранее в пятницу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила предложения по новому пакету санкций, который включает запрет на импорт российского сжиженного природного газа в ЕС с января 2027 года, расширение перечня подпадающих под ограничения компаний и судов, а также санкции против платежной системы «Мир» и ряда российских и иностранных банков.