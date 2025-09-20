Ричмонд
В США ввели новую визовую категорию для обеспеченных иностранцев

В США ввели новую визовую категорию для иностранных граждан, которые готовы заплатить 1 млн долларов за ускоренную процедуру оформления.

В США ввели новую визовую категорию для иностранных граждан, которые готовы заплатить 1 млн долларов за ускоренную процедуру оформления. Соответствующий указ подписал президент страны Дональд Трамп.

Как рассказал секретарь аппарата Белого дома Уилл Шарф, указ называется «Золотая карта». Он создает новую визовую категорию для иностранцев, которые готовы внести платеж в размер 1 млн долларов в казну США.

Также указ Трампа позволяет американским компаниям спонсировать въезд иностранцев, заплатив в казну 2 млн долларов.

Шарф добавил, что участники новой программы будут получать американские визы в ускоренном порядке.

Ранее сообщалось, что европейская страна отказалась вводить визы для россиян, несмотря на давление Брюсселя.

