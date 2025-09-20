Трамп: Мне не нравятся сообщения об инциденте с истребителями в Эстонии

Российские истребители Миг-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ. Три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу, 19 сентября, уточнили в ведомстве.