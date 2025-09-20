Трамп: Мне не нравятся сообщения об инциденте с истребителями в Эстонии

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп высказался, что ему не нравятся сообщения об инциденте с якобы российскими истребителями над небом в Эстонии.
— Мне не нравится, когда такое происходит. Это может обернуться большими неприятностями, но я сообщу вам позже, — заявил он журналистам.
Американский лидер добавил, что ему скоро проведут брифинг по этому вопросу, передает РИА Новости.
19 сентября МИД Эстонии вызвало временного поверенного в делах РФ, чтобы выразить протест и вручить ноту из-за нарушивших воздушное пространство республики трех истребителей МиГ-31, сообщил глава балтийского ведомства Маркус Цахкна. По его словам, военные самолеты без разрешения вторглись в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и пробыли там в общей сложности 12 минут.
Российские истребители Миг-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии, полет проходил на расстоянии около трех километров от острова Вайндло. Об этом 20 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ. Три истребителя МиГ-31 совершили плановый перелет из Карелии на аэродром в Калининградскую область в пятницу, 19 сентября, уточнили в ведомстве.